Новости
20.05.2113:33
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с политическим директором Министерства иностранных дел Государства Израиль А.Баром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с политическим директором Министерства иностранных дел Государства Израиль А.Баром.
Состоялось обсуждение ряда наиболее актуальных вопросов в области контроля над вооружениями и нераспространения. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.