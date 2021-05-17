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20.05.2113:33

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с политическим директором Министерства иностранных дел Государства Израиль А.Баром

994-20-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с политическим директором Министерства иностранных дел Государства Израиль А.Баром.

Состоялось обсуждение ряда наиболее актуальных вопросов в области контроля над вооружениями и нераспространения. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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