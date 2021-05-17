О российско-армянских консультациях в Москве

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая состоялись межмидовские российско-армянские консультации. С российской стороны в переговорах участвовали заместители Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин и А.В.Грушко, с армянской – заместитель Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Апитонян.

На встрече были подробно обсуждены вопросы взаимодействия России и Армении на площадках различных международных организаций, включая СБ и ГА ООН, СПЧ ООН и ОБСЕ. Отмечен высокий уровень взаимопонимания наших стран на основе совпадения или близости их подходов к большинству вопросов международной и региональной повестки дня и стратегического партнерства в рамках ряда интеграционных структур. Особое внимание было уделено развитию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта с акцентом на содействие решению неотложных гуманитарных задач и усилия по поддержанию общей стабилизации обстановки.