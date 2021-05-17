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20.05.2112:12

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Действующим председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Швеции А.Линде

992-20-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 мая в Рейкьявике «на полях» Министерской сессии Арктического совета прошла беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Действующим председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Швеции А.Линде.

Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки дня ОБСЕ.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений.

 

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