О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Действующим председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Швеции А.Линде

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая в Рейкьявике «на полях» Министерской сессии Арктического совета прошла беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Действующим председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Швеции А.Линде.

Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки дня ОБСЕ.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений.