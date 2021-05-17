Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с публикацией Минкультуры Эстонии доклада о результатах мониторинга интеграции

Опубликованный 10 мая с.г. Министерством культуры Эстонии отчет о результатах мониторинга интеграции свидетельствует о резком ухудшении положения русскоязычного населения.

29% представителей нетитульного населения Эстонии считают, что «им здесь не рады» (в 2016 г. – лишь 16% респондентов). 38% неэстонцев ощущают себя в Эстонии «людьми второго сорта» (2016 г. – 21%). 26% опрошенных заявили, что в их отношении проявляется нетерпимость (2016 г. – 10%). До 70% лиц из целевой группы считают, что они никак не способны повлиять на развитие общества и государства, еще 73% – что их карьерные перспективы заведомо хуже, чем у этнических эстонцев. Сохраняется жесткая зависимость социально-экономического и карьерного продвижения от национально-языковой принадлежности, этнодискриминация по уровню оплаты труда, в среднем неэстонцы на идентичных должностях зарабатывают на 15% меньше. 50% школьников, обучающихся на неродном эстонском языке, с трудом усваивают учебный материал, испытывая при этом серьезный стресс.

Эти красноречивые данные в Таллине предпочли списать на пандемию новой коронавирусной инфекции.

В действительности они свидетельствуют о провале государственной реформы в области интеграции в Эстонии. Принудительная эстонизация не способствует гармоничному вовлечению нацменьшинств в эстонское общество.

Реакция русскоязычных жителей Эстонии не заставила себя ждать. Против откровенной манипуляции фактами и игнорирования неудобных данных резко выступили депутат Европарламента Я.Тоом, член совета НКО «Русская школа Эстонии» А.Лобов и др. По поводу эстонизации системы образования Я.Тоом отметила, что «столь массовое закрытие русских школ в Эстонии происходит впервые за долгую историю, даже во время немецкой оккупации в 1940-е гг. русские школы не закрывались».

Систематические нарушения Эстонией образовательных и других прав нацменьшинств уже не раз критиковались в соответствующих документах ведущих международных организаций (ООН, ОБСЕ, СЕ). Так, Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Л.Заньер признал дискриминационный характер политики Таллина в отношении «нетитульного населения». Жесткие оценки массового безгражданства, а также образовательной и языковой политики эстонских властей дали Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью и НПО «Хьюман Райтс Вотч». НПО «Эмнести Интернешнл» расценила Языковую инспекцию как «карательный орган», отметив, что ее деятельность вступает в противоречие с общепризнанными нормами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека ООН.

С сожалением вынуждены констатировать: игнорирование Таллином своих международных обязательств в области прав человека продолжается.