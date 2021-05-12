Выход к прессе Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам переговоров с Государственным секретарем США Э.Блинкеном, Рейкьявик, 19 мая 2021 года

Как вы видите, мы проговорили больше, чем планировали. Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. «Завалов» очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Э.Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Как не раз подчеркивал Президент России В.В.Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов.

Затронули тему дипломатических «присутствий» России в США и США в России. «Порочный круг» ударов был начат бывшим президентом США Б.Обамой. Когда он уходил из Белого дома, по сути рейдерскими захватами конфисковали нашу дипломатическую собственность в США, выгнали российских дипломатов с семьями в неподобающей, грубой манере. Мы долго терпели. Думали, что новая администрация Д.Трампа пересмотрит эти решения. Этого не произошло. Напротив, в 2017 г. США приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого не устраивает. Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности – это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав. Подтвердили наше предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Не увидел отказа от такой концепции, но экспертам предстоит над этим еще поработать.

Договорились продолжать совместные действия, достаточно успешно развивающиеся, по региональным конфликтам, где интересы России и США совпадают: ядерная проблема Корейского полуострова; ситуация с усилиями по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе; Афганистан, где активно работает расширенная «тройка» в составе России, Китая, США и Пакистана. Говорили о том, как на данном этапе можем сделать более эффективными все наши совместные действия.

Считаю, что это был очень полезный разговор. Будем докладывать нашим президентам. Встреча состоялась по итогам телефонной беседы В.В.Путина и Дж.Байдена в апреле с.г. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях.

Вопрос: А Россия дала добро на саммит?

С.В.Лавров: Мы не таможня, чтобы «давать добро».