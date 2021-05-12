Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Государственным секретарем США Э.Блинкеном «на полях» министерской встречи Арктического совета, Рейкьявик, 19 мая 2021 года

Хочу сразу поблагодарить за предложение провести здесь встречу. Это важно для наших отношений, для того, чтобы мы разобрались, как и хотят наши президенты, что с ними делать дальше. Думаю, всем понятно, почему рутинная встреча «на полях» заседания Арктического совета между представителями России и США становится такой сенсацией и собирает такое количество народа. Задача заключается в том, чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы будем дальше выстраивать наши отношения.

Мы серьезно расходимся в оценках международной ситуации и в подходах к задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Наша позиция простая: готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами «на столе» и на взаимоуважительной основе.

Законы дипломатии предполагают взаимность, в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности. Ценю, что Вы демонстрируете именно такой настрой. Вы всегда можете полагаться на нашу взаимность в этих усилиях.

Как Вы сказали, от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире. Если я правильно понимаю, наши президенты, которые два раза говорили по телефону, согласны в том, что мы должны сотрудничать в вопросах, где наши интересы совпадают, и где мы можем извлечь позитивные результаты по конфликтным ситуациям, но самое главное - по проблемам стратегической стабильности. В этом смысле, безусловно, Корейский полуостров, ситуация вокруг иранской ядерной программы, Афганистана представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. Надеюсь, проведем сегодня обзор всех этих усилий.

Готовы «разгрести завалы», доставшиеся в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и России в США. Если не обеспечим нормальные условия для работы дипломатов, то будем, по сути, подрывать само значение дипломатии, заключающееся в наведении и поддержании «мостов» и диалогов.

Спасибо за встречу. Надеюсь на продуктивный диалог.