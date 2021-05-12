Об участии делегации Российской Федерации в заседании Совместной комиссии стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая в Вене состоялось заседание Совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации «ядерной сделки».

Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками Совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования «ядерной сделки» в ее изначальных параметрах. Подтвержден решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей.

Совместная комиссия соберется вновь на неделе с 24 мая. Работа на экспертном уровне продолжится без перерыва.