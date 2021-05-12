О встрече специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Чада в Москве А.Б.Махамудом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Чад в Москве Адама Бешира Махамуда.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления дружественных российско-чадских отношений, включая расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах.

Проведен также углубленный обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельской зоне с акцентом на задачу консолидации усилий по борьбе с террористическими группировками.