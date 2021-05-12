О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом ЦК ФАТХ Х.Шейхом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом.

Х.Шейх поделился оценками и соображениями в связи с эскалацией вооруженного противостояния между израильтянами и палестинцами, а также проинформировал о предпринимаемых руководством Палестинской национальной администрации усилиях по выходу из нынешнего кризиса.

С российской стороны была акцентирована задача незамедлительной остановки любых боевых действий, а также необходимость последующего налаживания прямых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе, включая «принцип двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности в границах 1967 года.