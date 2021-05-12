О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Катара в Москве А.Аль Тани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Катар в Москве Ахмеда Бен Насера Аль Тани.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на задачу безотлагательного прекращения эскалации насилия между израильтянами и палестинцами.