О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Швейцарии в России К.Марти Ланг

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Российской Федерации К.Марти Ланг.

Стороны обсудили широкий круг международных проблем, включая нынешнее состояние международных отношений, исходя из их динамики за последнее время.

Основное внимание было уделено перспективам развития российско-швейцарских отношений, их приоритетам, включая торгово-экономические отношения, культурные связи, контакты между людьми. В качестве весьма перспективного направления назван выход на экономическое сотрудничество на региональном уровне.

Ректор подробно информировал Посла по ключевым направлениям деятельности Академии, ее международным проектам.

А.В.Яковенко пригласил К.Марти Ланг выступить в этом году в Академии с лекцией о приоритетах внешней политики Швейцарии.

Ректор также пригласил швейцарскую сторону подключиться к международной программе двухнедельных курсов в Академии для иностранных дипломатов в 2022 году, в ходе которых можно ознакомиться с ключевыми аспектами российской внешней политики. В этой программе ежегодно участвует около 30 стран мира.