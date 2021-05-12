О конференции «Россия и Африка: строим будущее вместе» в Дипломатической академии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 мая в Дипломатической академии МИД России состоялась международная конференция «Россия и Африка: строим будущее вместе». Конференция была организована МИД России в рамках подготовки второго саммита Россия-Африка, запланированного на 2022 год.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров обратился с приветственным посланием, подчеркнув заметную активизацию сотрудничества России со странами Африки.

Участники Конференции обсудили широкий спектр вопросов российско-африканского взаимодействия в сферах экономики, науки, образования, инноваций и гуманитарного взаимодействия. Прозвучали перспективные предложения по углублению партнерства России со странами Африки, прежде всего в приоритетных для их интересов областях. Эти инициативы по наполнению российско-африканского сотрудничества, касающиеся, в частности, инфраструктурных проектов, борьбы с пандемией COVID-19, с новыми угрозами и вызовами, могут быть рассмотрены при подготовке предстоящей встречи Россия-Африка на высшем уровне.

На конференции был представлен проект цифровой торгово-инвестиционной платформы «Россия-Африка», разрабатываемой одной из российских компаний.

В русле заданного направления дискуссии участники конференции уделили особое внимание обмену мнениями по вопросу создания «дорожных карт» в торгово-экономической, научно-образовательной и гуманитарной сферах сотрудничества. По мнению участников конференции, наиболее востребованными и перспективными направлениями взаимодействия являются транспортная инфраструктура, инвестиционная, инновационная деятельность, подготовка национальных кадров для африканских государств на базе российских вузов и научно-исследовательских центров.

В конференции приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов, представители Федерального Собрания Российской Федерации, руководства МИД России и других заинтересованных ведомств, ведущих российских экономоператоров, академических кругов, общественности и СМИ, дипломатического корпуса. С видеообращением обратился Комиссар Африканского союза по экономическому развитию, торговле, промышленности и добыче полезных ископаемых А.Мучанга. На конференции присутствовали и выступили также послы африканских стран, аккредитованные в Москве.

Все прозвучавшие на форуме предложения будут обобщены и представлены для рассмотрения при подготовке второго саммита Россия-Африка в следующем году.