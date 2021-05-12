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19.05.2117:06

Совместное заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

981-19-05-2021

19 мая 2021 года                                                                              

город Душанбе

 

Государства – члены ОДКБ подтверждают важное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор международной архитектуры безопасности. Сейчас, как и в 1975 году, ее цель по-прежнему является актуальной: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия.

Стороны подчеркивают необходимость соблюдения и укрепления КБТО, в том числе путем институционализации и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции, предусматривающего среди прочего эффективный механизм проверки соблюдения КБТО, а также регулярных консультаций и сотрудничества в решении любых вопросов в связи с выполнением Конвенции.

Государства – члены ОДКБ считают недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН. В частности, выступают против попыток использования так называемых «добровольных оценочных посещений» микробиологических объектов двойного назначения в качестве альтернативы верификации в рамках КБТО, а также создания в Секретариате ООН структурного подразделения для проведения расследований предполагаемого применения биологического оружия. В целях формирования в рамках КБТО механизма расследований предполагаемого применения биологического оружия они призывают государства-участники Конвенции разработать параметры его функционирования в сочетании с техническими руководящими принципами и процедурами.

Государства – члены ОДКБ выражают сожаление, что за последние 20 лет государства-участники КБТО, вопреки желанию подавляющего большинства, так и не смогли достичь согласия о возобновлении многосторонних переговоров по разработке Протокола к Конвенции, приостановленных в 2001 году. Вследствие этого, а также быстрого прогресса в областях науки и техники, имеющих потенциал двойного назначения, возрос риск применения биологических агентов в качестве оружия.

Стороны призывают государства – участники КБТО продолжить совместные усилия, ведущие к достижению цели укрепления Конвенции на надежной, юридически обязывающей основе. Выражают поддержку инициативам, представленным в данной связи. Одновременно выступают за принятие вспомогательных мер, направленных на улучшение осуществления Конвенции уже на настоящем этапе.

Упрочению институциональных основ КБТО способствовала бы реализация предложения о создании в рамках Конвенции мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения. Данное предложение представляет собой новый подход к улучшению осуществления Конвенции на международном уровне, гармонично сочетая принципы обеспечения коллективной безопасности и развития сотрудничества в мирных целях.

Стороны подчеркивают, что стремительное развитие науки и техники в областях, имеющих отношение к КБТО, требует усиленного внимания от государств-участников Конвенции. Необходимо повышать осведомленность о рисках, связанных с проведением исследований двойного назначения, и одновременно способствовать всемерному использованию новейших достижений биотехнологии в мирных целях. В данном контексте Стороны поддерживают идею создания в формате КБТО Научно-консультативного комитета для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции, и предоставления ее государствам – участникам соответствующих рекомендаций.

Государства – члены ОДКБ отмечают важность совершенствования осуществляемых в рамках КБТО мер доверия, в т.ч. путем включения в форму отчётности информации о военно-биологической деятельности государств-участников Конвенции за рубежом.

В ходе IX Обзорной конференции государства – члены ОДКБ готовы рассматривать любые предложения, способные укрепить Конвенцию и улучшить её осуществление на недискриминационной основе. Призываем все государства – участники придерживаться конструктивного подхода с тем, чтобы принимаемые решения работали в интересах укрепления режима КБТО.

 

 

Министр иностранных дел

Республики Армения

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Беларусь

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Казахстан

 

Министр иностранных дел

Кыргызской Республики

 

 

 

Министр иностранных дел

Российской Федерации

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Таджикистан

 

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