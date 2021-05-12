Совместное заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

19 мая 2021 года

город Душанбе

Государства – члены ОДКБ подтверждают важное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор международной архитектуры безопасности. Сейчас, как и в 1975 году, ее цель по-прежнему является актуальной: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия.

Стороны подчеркивают необходимость соблюдения и укрепления КБТО, в том числе путем институционализации и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции, предусматривающего среди прочего эффективный механизм проверки соблюдения КБТО, а также регулярных консультаций и сотрудничества в решении любых вопросов в связи с выполнением Конвенции.

Государства – члены ОДКБ считают недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН. В частности, выступают против попыток использования так называемых «добровольных оценочных посещений» микробиологических объектов двойного назначения в качестве альтернативы верификации в рамках КБТО, а также создания в Секретариате ООН структурного подразделения для проведения расследований предполагаемого применения биологического оружия. В целях формирования в рамках КБТО механизма расследований предполагаемого применения биологического оружия они призывают государства-участники Конвенции разработать параметры его функционирования в сочетании с техническими руководящими принципами и процедурами.

Государства – члены ОДКБ выражают сожаление, что за последние 20 лет государства-участники КБТО, вопреки желанию подавляющего большинства, так и не смогли достичь согласия о возобновлении многосторонних переговоров по разработке Протокола к Конвенции, приостановленных в 2001 году. Вследствие этого, а также быстрого прогресса в областях науки и техники, имеющих потенциал двойного назначения, возрос риск применения биологических агентов в качестве оружия.

Стороны призывают государства – участники КБТО продолжить совместные усилия, ведущие к достижению цели укрепления Конвенции на надежной, юридически обязывающей основе. Выражают поддержку инициативам, представленным в данной связи. Одновременно выступают за принятие вспомогательных мер, направленных на улучшение осуществления Конвенции уже на настоящем этапе.

Упрочению институциональных основ КБТО способствовала бы реализация предложения о создании в рамках Конвенции мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения. Данное предложение представляет собой новый подход к улучшению осуществления Конвенции на международном уровне, гармонично сочетая принципы обеспечения коллективной безопасности и развития сотрудничества в мирных целях.

Стороны подчеркивают, что стремительное развитие науки и техники в областях, имеющих отношение к КБТО, требует усиленного внимания от государств-участников Конвенции. Необходимо повышать осведомленность о рисках, связанных с проведением исследований двойного назначения, и одновременно способствовать всемерному использованию новейших достижений биотехнологии в мирных целях. В данном контексте Стороны поддерживают идею создания в формате КБТО Научно-консультативного комитета для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции, и предоставления ее государствам – участникам соответствующих рекомендаций.

Государства – члены ОДКБ отмечают важность совершенствования осуществляемых в рамках КБТО мер доверия, в т.ч. путем включения в форму отчётности информации о военно-биологической деятельности государств-участников Конвенции за рубежом.

В ходе IX Обзорной конференции государства – члены ОДКБ готовы рассматривать любые предложения, способные укрепить Конвенцию и улучшить её осуществление на недискриминационной основе. Призываем все государства – участники придерживаться конструктивного подхода с тем, чтобы принимаемые решения работали в интересах укрепления режима КБТО.