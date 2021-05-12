Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, посвященное 25-летию Арктического совета, 19 мая 2021 года

Сегодня Арктика уверенно утверждается в международной повестке в качестве региона плодотворного сотрудничества. Это и уникальная, но хрупкая экосистема, и живущие и работающие там люди, и огромный потенциал для совместного развития. Ответственно управлять Заполярьем можно лишь на основе подлинного партнерства стран, несущих особую ответственность за его судьбу. Отрадно констатировать, что, несмотря на непростую ситуацию в мировых делах, межгосударственные связи в высоких широтах продолжают поступательно развиваться.

Во многом это заслуга Арктического совета. За 25 лет мы добились значительных результатов по укреплению данной структуры. Четверть века упорной, скрупулезной работы по выстраиванию системы взаимодействия приносит свои плоды. Подписаны три юридически обязывающих межправительственных соглашения, инициировано создание Арктического экономического совета и Университета Арктики. Удалось установить тесные связи с Арктическом форумом береговых охран, обеспечить синергию с другими региональными организациями.

Арктический совет – уникальный форум, в котором нет разделения на своих и чужих, а решения принимаются консенсусом. При этом учитываются интересы коренных народов Севера, сидящих за одним столом с представителями государств. Созидательная деятельность Совета доказала его эффективность.

Свой неотъемлемый вклад в решение стоящих перед Арктическим советом задач вносит сеть его вспомогательных органов. Это, прежде всего, рабочие и экспертные группы, занимающиеся широким спектром вопросов устойчивого развития. Тем самым обеспечивается всесторонняя экспертная проработка инициатив и рекомендаций, которые затем находят применение в практической деятельности.

Решение возникающих в Заполярье проблем зачастую требует участия внерегиональных международных игроков. Речь идет, в первую очередь, о государствах и организациях, имеющих в Совете статус наблюдателя. На данный момент их 38. Это немало. Совету еще предстоит оценить эффективность такого механизма взаимодействия и работать над ее повышением. Но главное здесь, как я уже отмечал, – не прерывать ведущийся разноуровневый диалог, а также не привносить конфронтационные подходы и напряженность извне.

В этом юбилейном году начинается председательство России в Арктическом совете. На нашу страну приходится почти треть Арктики с населением более 2,5 миллионов человек. Реализуем комплексную, всеобъемлющую программу освоения этих территорий. В качестве председателя будем продвигать сбалансированное устойчивое развитие региона в его социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Во главу угла при этом ставим повышение благосостояния и качества жизни людей.

Россия намерена содействовать лучшей адаптации и большей устойчивости Заполярья к глобальным климатическим изменениям, минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду. Эту работу будем проводить в том числе в русле реализации национальных обязательств в рамках Парижского соглашения по климату и Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Особое внимание уделяем сохранению биоразнообразия, уникальных экосистем, предупреждению загрязнения, отработке практического взаимодействия арктических государств по совместному реагированию.

Планируем ряд мероприятий и проектов в области сохранения культурного и исторического, а также лингвистического наследия Севера. Такая деятельность имеет особую значимость в контексте объявленного ООН международного Десятилетия языков коренных народов в 2022-2032 годах.

Рассчитываем, что председательство России в Арктическом совете послужит делу дальнейшего укрепления регионального сотрудничества. Для ответа на вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся в высоких широтах, требуются подлинно коллективные подходы.

Арктика – наш общий дом, и сберечь его для нынешнего и будущего поколений – наша прямая обязанность.