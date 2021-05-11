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19.05.2116:58

Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о 75-летии Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге

979-19-05-2021

19 мая 2021 года                                                                                 

город Душанбе

 

В год 75-летия Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге рассматриваем подготовку и проведение Нюрнбергского процесса как уникальный опыт профессионального и результативного сотрудничества международного сообщества. Государства, различные по своему общественному строю, культуре, традициям и историческим судьбам, объединились, чтобы судить и вынести приговоры о наказании тех, кто развязал самую страшную войну в истории человечества.

Призываем мировое сообщество уважать и защищать выработанные Международным военным трибуналом в Нюрнберге принципы, направленные на предотвращение развязывания войн, совершения геноцида, военных преступлений, пыток и других преступлений против человечности. Рассматриваем Приговор как незыблемую и не подлежащую пересмотру основу современного международного права и миропорядка. Приговор юридически закрепил окончательный разгром нацизма.

Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации, в первую очередь, руководящий состав нацистской партии, СД, гестапо и СС, которые активно участвовали в мероприятиях, приведших к агрессивной войне и бесчисленным преступлениям против мирного населения. Процесс также заложил основу послевоенных международно-правовых инструментов, направленных на предотвращение развязывания войн, актов геноцида, пыток и других преступлений против человечности.

В Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге установлено, что военные преступления нацистов совершались в таком широком масштабе, которого не знала история войн, сопровождаясь жестокостью и террором, степень которых трудно представить.

Убийства гражданского населения и жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза. Опираясь на значительные доказательства, Трибунал констатировал, что эти преступления совершались не только в целях подавления сопротивления оккупационным властям, но были частью плана по реализации намерений изгнать и истребить мирное население для того, чтобы колонизировать захваченную территорию.

Подчеркиваем в этой связи, что факты изгнания и истребления нацистами, а также их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.

Со скорбью вспоминаем всех тех, кто пал жертвой чудовищных преступлений нацистов на поле боя, под бомбежками, в оккупации и концентрационных лагерях.

Категорически не приемлем и решительно осуждаем любые попытки фальсификации истории, включая искажение и пересмотр итогов Второй мировой войны, в том числе фактов преступлений нацистов, зафиксированных в рамках Международного военного трибунала в Нюрнберге. Решительно отвергаем любые искажения исторической правды и считаем, что политика отрицания таких преступлений, в том числе геноцида, одобрения или оправдания действий преступников не только оскорбляют память о погибших и переживших все ужасы, но также создают иллюзию безнаказанности и благоприятную почву для повторения подобных бесчеловечных деяний.

Призываем мировое сообщество уважать и защищать наследие Международного военного трибунала в Нюрнберге, а также активизировать усилия по распространению объективной информации о преступлениях нацизма в целях недопущения распространения неонацистской идеологии, движений и организаций, которые могут составлять угрозу мирному сосуществованию народов.

 

 

Министр иностранных дел

Республики Армения

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Беларусь

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Казахстан

 

Министр иностранных дел

Кыргызской Республики

 

 

 

Министр иностранных дел

Российской Федерации

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Таджикистан

 

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