Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о 75-летии Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге

19 мая 2021 года

город Душанбе

В год 75-летия Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге рассматриваем подготовку и проведение Нюрнбергского процесса как уникальный опыт профессионального и результативного сотрудничества международного сообщества. Государства, различные по своему общественному строю, культуре, традициям и историческим судьбам, объединились, чтобы судить и вынести приговоры о наказании тех, кто развязал самую страшную войну в истории человечества.

Призываем мировое сообщество уважать и защищать выработанные Международным военным трибуналом в Нюрнберге принципы, направленные на предотвращение развязывания войн, совершения геноцида, военных преступлений, пыток и других преступлений против человечности. Рассматриваем Приговор как незыблемую и не подлежащую пересмотру основу современного международного права и миропорядка. Приговор юридически закрепил окончательный разгром нацизма.

Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации, в первую очередь, руководящий состав нацистской партии, СД, гестапо и СС, которые активно участвовали в мероприятиях, приведших к агрессивной войне и бесчисленным преступлениям против мирного населения. Процесс также заложил основу послевоенных международно-правовых инструментов, направленных на предотвращение развязывания войн, актов геноцида, пыток и других преступлений против человечности.

В Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге установлено, что военные преступления нацистов совершались в таком широком масштабе, которого не знала история войн, сопровождаясь жестокостью и террором, степень которых трудно представить.

Убийства гражданского населения и жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза. Опираясь на значительные доказательства, Трибунал констатировал, что эти преступления совершались не только в целях подавления сопротивления оккупационным властям, но были частью плана по реализации намерений изгнать и истребить мирное население для того, чтобы колонизировать захваченную территорию.

Подчеркиваем в этой связи, что факты изгнания и истребления нацистами, а также их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.

Со скорбью вспоминаем всех тех, кто пал жертвой чудовищных преступлений нацистов на поле боя, под бомбежками, в оккупации и концентрационных лагерях.

Категорически не приемлем и решительно осуждаем любые попытки фальсификации истории, включая искажение и пересмотр итогов Второй мировой войны, в том числе фактов преступлений нацистов, зафиксированных в рамках Международного военного трибунала в Нюрнберге. Решительно отвергаем любые искажения исторической правды и считаем, что политика отрицания таких преступлений, в том числе геноцида, одобрения или оправдания действий преступников не только оскорбляют память о погибших и переживших все ужасы, но также создают иллюзию безнаказанности и благоприятную почву для повторения подобных бесчеловечных деяний.

Призываем мировое сообщество уважать и защищать наследие Международного военного трибунала в Нюрнберге, а также активизировать усилия по распространению объективной информации о преступлениях нацизма в целях недопущения распространения неонацистской идеологии, движений и организаций, которые могут составлять угрозу мирному сосуществованию народов.