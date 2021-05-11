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19.05.2116:55

Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с продлением срока действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года

978-19-05-2021

 19 мая 2021 года                                                                                 

город Душанбе

 

Государства – члены ОДКБ приветствуют заключение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки Соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г.

Продление Договора способствует сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия, а также создает условия для комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на ситуацию в данной сфере.

Реализация Соглашения о продлении Договора, подтверждающая приверженность его Сторон выполнению обязательств по Статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, в том числе приданию ему в перспективе многостороннего характера, и благоприятно скажется на международной обстановке в целом.

Государства – члены ОДКБ рассматривают ДСНВ как важнейший элемент современной архитектуры контроля над вооружениями, международной безопасности и стабильности, в основе которой лежат принципы равноправия, взаимного учета интересов и неделимой безопасности, и выступают в пользу запуска предметного диалога между Россией и США по выработке нового «уравнения безопасности», включающего все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи.

 

 

Министр иностранных дел

Республики Армения

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Беларусь

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Казахстан

 

Министр иностранных дел

Кыргызской Республики

 

 

 

Министр иностранных дел

Российской Федерации

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Таджикистан

 

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