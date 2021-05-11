Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с продлением срока действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года

19 мая 2021 года

город Душанбе

Государства – члены ОДКБ приветствуют заключение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки Соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г.

Продление Договора способствует сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия, а также создает условия для комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на ситуацию в данной сфере.

Реализация Соглашения о продлении Договора, подтверждающая приверженность его Сторон выполнению обязательств по Статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, в том числе приданию ему в перспективе многостороннего характера, и благоприятно скажется на международной обстановке в целом.

Государства – члены ОДКБ рассматривают ДСНВ как важнейший элемент современной архитектуры контроля над вооружениями, международной безопасности и стабильности, в основе которой лежат принципы равноправия, взаимного учета интересов и неделимой безопасности, и выступают в пользу запуска предметного диалога между Россией и США по выработке нового «уравнения безопасности», включающего все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи.