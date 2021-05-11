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19.05.2116:52

Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о сотрудничестве Организации Договора о коллективной безопасности с государствами и международными организациями

977-19-05-2021

19 мая 2021 года                                                                                

город Душанбе

 

Государства – члены ОДКБ заявляют о своей заинтересованности в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений с третьими странами и международными организациями в деле поддержания мира и стабильности в регионе Евразии и подтверждают готовность выстраивать такое сотрудничество на основе общепризнанных норм и принципов международного права, отказа от конфронтации, разрешения мировых проблем исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с положениями и целями Устава ООН.

Убеждены, что расширение связей, в том числе внешнеполитического взаимодействия, ОДКБ с третьими странами и международными организациями является одним из факторов укрепления региональной безопасности и стабильности. Ситуация в этой сфере остается сложной с учетом остро стоящих угроз, прежде всего международного терроризма, наркотрафика и других трансграничных вызовов, региональных конфликтов. Очевидно, что эффективно противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам можно лишь посредством консолидации международных усилий.

19 января 2021 года вступили в силу нормативные акты, учреждающие статусы Партнера ОДКБ и Наблюдателя при ОДКБ, что предоставляет заинтересованным государствам и международным организациям, разделяющим цели и принципы ОДКБ и желающим установить и развивать контакты с Организацией, необходимую правовую основу для запуска процесса подключения к сотрудничеству с ОДКБ во взаимоприемлемом формате. В этой связи государства – члены Организации предлагают воспользоваться открывающимися возможностями.

Государства – члены ОДКБ выражают готовность к развитию взаимодействия по таким направлениям, как диалог и взаимодействие на внешнеполитическом треке по вопросам международной и региональной безопасности, кризисное реагирование, военное сотрудничество, миротворчество, борьба с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной безопасности, противодействие организованной транснациональной преступности, в том числе незаконному производству и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров, незаконному обороту оружия, нелегальной миграции.

Государства – члены ОДКБ заявляют также о своей готовности к налаживанию взаимодействия и в других согласованных областях, представляющих взаимный интерес.

 

 

Министр иностранных дел

Республики Армения

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Беларусь

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Казахстан

 

Министр иностранных дел

Кыргызской Республики

 

 

 

Министр иностранных дел

Российской Федерации

 

 

 

Министр иностранных дел

Республики Таджикистан

 

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