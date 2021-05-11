Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о сотрудничестве Организации Договора о коллективной безопасности с государствами и международными организациями

19 мая 2021 года

город Душанбе

Государства – члены ОДКБ заявляют о своей заинтересованности в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений с третьими странами и международными организациями в деле поддержания мира и стабильности в регионе Евразии и подтверждают готовность выстраивать такое сотрудничество на основе общепризнанных норм и принципов международного права, отказа от конфронтации, разрешения мировых проблем исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с положениями и целями Устава ООН.

Убеждены, что расширение связей, в том числе внешнеполитического взаимодействия, ОДКБ с третьими странами и международными организациями является одним из факторов укрепления региональной безопасности и стабильности. Ситуация в этой сфере остается сложной с учетом остро стоящих угроз, прежде всего международного терроризма, наркотрафика и других трансграничных вызовов, региональных конфликтов. Очевидно, что эффективно противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам можно лишь посредством консолидации международных усилий.

19 января 2021 года вступили в силу нормативные акты, учреждающие статусы Партнера ОДКБ и Наблюдателя при ОДКБ, что предоставляет заинтересованным государствам и международным организациям, разделяющим цели и принципы ОДКБ и желающим установить и развивать контакты с Организацией, необходимую правовую основу для запуска процесса подключения к сотрудничеству с ОДКБ во взаимоприемлемом формате. В этой связи государства – члены Организации предлагают воспользоваться открывающимися возможностями.

Государства – члены ОДКБ выражают готовность к развитию взаимодействия по таким направлениям, как диалог и взаимодействие на внешнеполитическом треке по вопросам международной и региональной безопасности, кризисное реагирование, военное сотрудничество, миротворчество, борьба с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной безопасности, противодействие организованной транснациональной преступности, в том числе незаконному производству и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров, незаконному обороту оружия, нелегальной миграции.

Государства – члены ОДКБ заявляют также о своей готовности к налаживанию взаимодействия и в других согласованных областях, представляющих взаимный интерес.