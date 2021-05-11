Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая в г. Душанбе Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Главы делегаций предметно обсудили ситуацию в мире и в зоне ответственности ОДКБ. С.В.Лавров представил российские оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, призвал коллег к усилению внешнеполитической координации, взаимной поддержке и продолжению солидарных усилий на международных площадках.

Российской стороной акцентировано внимание на вопросах сотрудничества в области биологической безопасности в рамках Организации, налаживания взаимодействия в свете вступивших в силу в январе с.г. нормативно-правовых документов, учреждающих статусы Партнера ОДКБ и Наблюдателя при ОДКБ.

Обсуждены вопросы, связанные с недавним обострением ситуации на южном участке армяно-азербайджанской границы, разъяснены посреднические усилия России для урегулирования имевших там место инцидентов. Отмечена положительная динамика в подходах киргизской и таджикской сторон к снятию напряжения в пограничных вопросах.

Одобрены для рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ проект Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов ОДКБ, проект Плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности.

Принято решение о реализации совместных мер дипломатических представительств государств – членов ОДКБ по наращиванию информационной работы о деятельности Организации Договора о коллективной безопасности.

Утвержден План консультаций представителей министерств и ведомств государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года.

По предложению Российской Федерации приняты совместные заявления «О сотрудничестве Организации Договора о коллективной безопасности с государствами и международными организациями», «В связи с продлением срока действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», «О 75-летии Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге», «Об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».

Следующее заседание СМИД ОДКБ решено провести в Республике Таджикистан в ноябре 2021 года.