О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви.

В ходе откровенного обмена мнениями по ситуации в израильско-палестинских отношениях, в том числе вокруг сектора Газа, с российской стороны была высказана крайняя обеспокоенность эскалацией напряженности и акцентирована недопустимость шагов, чреватых дальнейшим ростом числа жертв среди мирного населения. При этом была подтверждена неизменная готовность Москвы к предоставлению заинтересованным сторонам посреднических услуг в целях содействия скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе.