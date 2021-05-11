О предстоящем участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в министерской встрече Арктического совета

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19-20 мая в Рейкьявике (Исландия) состоится 12-я министерская встреча Арктического совета (АС) с участием руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов организации. Российскую делегацию возглавит Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. По итогам встречи председательство в организации, отмечающей в этом году свое 25-летие, перейдет на два года к России.

Арктический совет – межправительственный «форум высокого уровня» – учрежден 19 сентября 1996 года в Оттаве (Канада) восемью арктическими государствами: Россией, Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией. Статус «постоянного участника» имеют шесть организаций коренных народов Арктики: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Российская Федерация), Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Совет саамов и Циркумполярный совет инуитов.

На встрече в Рейкьявике министры обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера. Кроме того, в рамках программы мероприятий будут представлены достижения Арктического совета и его вспомогательных органов за прошедшие 2 года.

Россия высоко оценивает председательство Исландии в Арктическом совете и реализацию соответствующей «объединительной» повестки дня, направленной на решение общих для государств региона вопросов. У России с Исландией в высоких широтах имеется ряд общих интересов, прежде всего касающихся проблематики моря – устойчивое развитие, в том числе устойчивый экономический рост, вопросы защиты морской среды и сохранения биоразнообразия, борьба с морским мусором, включая микропластик, и с закислением океана, а также развитие устойчивого судоходства. Схожесть приоритетов двух стран обеспечивает преемственность общеарктической повестки при переходе председательства в Арктическом совете к России.

По итогам встречи ожидается подписание Декларации, в которой арктические государства подтвердят приверженность миру, стабильности и конструктивному сотрудничеству в высоких широтах, а также определят основные направления дальнейшего продвижения международного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития Арктического региона. Особое внимание планируется уделить вопросам природоохранной деятельности, обеспечению устойчивости региона к последствиям климатических изменений, реализации намеченных проектов сотрудничества.

Впервые в истории Арктического совета будет представлен документ перспективного планирования – Стратегический план деятельности организации на последующие десять лет.

Россия, как страна-председатель в Арктическом совете, намерена содействовать повышению адаптации и устойчивости региона к глобальным климатическим изменениям, минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду, в том числе в русле реализации Парижского соглашения и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Программа российского председательства отражает насущные для Арктического региона темы и сконцентрирована вокруг устойчивого развития региона в сбалансированном сочетании экологического, экономического и социального компонентов.

В основу приоритетов своего председательства в 2021-2023 годах Россия закладывает платформу действий, основанную на природосберегающих технологиях. Внимание планируется уделить использованию климатически-нейтрального топлива в транспортной и энергетической сферах, развитию возобновляемой энергетики.

Одним из центральных приоритетов России является реализация задач по формированию благоприятных условий для повышения уровня жизни населения, включая коренные народы, модернизации экономики, обеспечению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона при рациональном использовании его научно-инновационного и ресурсного потенциала.