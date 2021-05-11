Об официальном визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Таджикистан

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18-19 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил Республику Таджикистан с официальным визитом, в ходе которого он встретился с Президентом Э.Ш.Рахмоном, провел развернутые переговоры с Министром иностранных дел С.Мухриддином. В дни визита С.В.Лавров также принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе переговоров с руководством Таджикистана обстоятельно рассмотрена повестка дня российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества, динамику которым придают договоренности глав государств. Особое внимание было уделено углублению связей в торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематике региональной безопасности с акцентом на нестабильную ситуацию в Афганистане, примыкающем к зоне ответственности ОДКБ в Центральной Азии.

С российской стороны дана высокая оценка усилиям Таджикистана в рамках его председательства в ОДКБ и ШОС в текущем году. Подтвержден настрой на самое тесное взаимодействие на «площадках» СНГ, ООН и ОБСЕ. Рассмотрен ход выполнения Совместного заявления министров иностранных дел ЦА5+Россия о стратегических направлениях сотрудничества от 15 октября 2020 г. Стороны обменялись мнениями по повестке дня следующего, четвертого заседания в данном формате.

Констатирована обоюдная заинтересованность в дальнейшем совершенствовании договорно-правовой базы российско-таджикистанского сотрудничества, продолжении тесного взаимодействия на региональных и международных площадках, более эффективного раскрытия потенциала торгово-экономических и инвестиционных связей, разветвленных культурно-гуманитарных контактов, в том числе по линии регионов. Стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в преодолении последствий коронавирусной инфекции. Подчеркивалась заинтересованность в увеличении поставок в Таджикистан российской вакцины «Спутник V», восстановлении частоты и объема регулярного авиасообщения и возвращении всех таджикистанских студентов на учебу в российские вузы, урегулировании вопросов, связанных с трудовой миграцией.

В ходе визита была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2021 год, нацеленная на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации двух стран.

Переговоры в Душанбе прошли в откровенной, дружественной атмосфере, характерной для высокого уровня отношений двух стран, основанных на принципах стратегического партнерства и союзничества.