Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддином, Душанбе, 19 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели хорошие, содержательные переговоры. Хочу выразить признательность нашим таджикистанским друзьям за гостеприимство, прекрасную организацию работы и предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Сегодня на двустороннем раунде уделили главное внимание тем вопросам, которые обсуждались между президентами России и Таджикистана в ходе визита Э.Рахмона в Москву 8-9 мая с.г. Подтвердили, что содержание отношений на данном этапе полностью соответствует духу нашего стратегического партнерства и сотрудничества. Подробно рассмотрели все двусторонние вопросы повестки дня. Особое внимание уделили предстоящим в этом году саммитам ОДКБ и ШОС. В этих структурах Таджикистан в 2021 г. выполняет функции председателя. Активно помогаем успеху этой важной миссии.

Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Таджикистана. Констатировали, что, несмотря на негативные последствия коронавирусной инфекции, снижение товарооборота было некритичным. Уже есть тенденция по его восстановлению и роста торговли. Меры, намеченные в ходе состоявшегося 8-9 февраля с.г. заседания Межправительственной комиссии (МПК), позволят эту поступательную тенденцию закреплять.

Отметили динамичный диалог по линии внешнеполитических ведомств. Его развитию будет способствовать только что подписанная Программа сотрудничества между нашими министерствами на 2021 г.

Позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. 19-20 апреля с.г. состоялись комплексные переговоры по всем аспектам миграционной проблематики. Они помогут как можно скорее завершить совершенствование правовой базы и организацию работы в этой сфере. Наши таджикские друзья обещали принять дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в России необходимости соблюдать российское законодательство, чтобы не возникало ситуаций, о которых нам приходится сегодня говорить.

Продвигаются культурно-гуманитарные связи. Высказались за их всемерное развитие. На 17-м заседании российско-таджикистанской Межправительственной комиссии принято решение о создании в рамках МПК Рабочей группы по культуре и проведении ее первого заседания. Считаю, что это важный шаг по дальнейшему углублению сотрудничества.

Успешно реализуются проекты в сфере образования. На сегодняшний день 50 российских учителей из 18 наших регионов работают в Таджикистане, делятся опытом с русистами Республики. Реализуется проект по сооружению пяти школ, где будет организовано обучение по российским образовательным стандартам. Надеемся, что церемония закладки «первого камня» состоится уже в следующем месяце, а учебный процесс начнется с 1 сентября 2022 г.

Хотим как можно скорее восстановить частоту и объем регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения в российские вузы всех таджикистанских студентов (около 20 тыс. человек).

Говорили о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки в Таджикистан на безвозмездной основе вакцины «Спутник V», как об этом договорились президенты России и Таджикистана в Москве 8 мая с.г.

Провели обзор выполнения договоренности о сотрудничестве в военной и военно-технической сферах, включая содействие России в модернизации Вооруженных сил Таджикистана. Договорились и далее в полном объеме выполнять намеченные планы с соблюдением согласованных сроков. Это особенно важно, учитывая, что угрозы нашей общей безопасности сохраняются, прежде всего в контексте ситуации, складывающейся в Афганистане в свете начавшегося (по крайней мере объявленного) вывода войск США и НАТО из этой страны. Озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

У нас общее мнение, что существенным фактором стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии является 201-я российская военная база в Таджикистане. Обсудили шаги, предпринимаемые по укреплению таджикско-афганской границы как в контексте деятельности ОДКБ, так и по двусторонней линии. С участием Вооруженных сил России регулярно проводятся учения по отработке контртеррористических действий. В ближайшее время рассчитываем подписать Межправительственное соглашение, в соответствии с которым Россия окажет финансовое содействие в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы.

Договорились продолжать тесную координацию в международных организациях: ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ. Приветствовали регулярный диалог в формате «Центральноазиатская пятерка плюс Россия» на уровне министров иностранных дел. Уже состоялось три заседания в таком формате. Сегодня обсудили подготовку очередного такого мероприятия. Планируем провести его в ближайшие месяцы.

Вчера в неформальном режиме уже начали работу министров иностранных дел ОДКБ. В ходе встречи рассмотрели просьбу наших армянских коллег, в соответствии с которой обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку. В свою очередь, подробно информировали наших друзей об усилиях, предпринимаемых Россией, для урегулирования инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы.

По предварительной договоренности со сторонами Россия предложила оказать содействие в проведении делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы принять участие в качестве посредника.

Говорили вчера о позитивном примере перехода от конфронтации к сотрудничеству, который подают Республика Таджикистан и Киргизская Республика. Рады, что горячая фаза недавнего конфликта осталась позади. Главное, что страны приступили к работе по делимитации и демаркации. Это хороший пример для всего постсоветского пространства, где в силу известных причин границы не были окончательно и надежно оформлены в правовом плане. Сейчас необходимо этот процесс всячески активизировать.

Еще раз хочу выразить признательность за организацию нашей работы.