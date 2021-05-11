Новости

19.05.2111:37

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддином в широком составе, Душанбе, 19 мая 2021 года

971-19-05-2021

Уважаемый господин Министр,

Дорогой друг,

Коллеги,

Рады возможности обменяться мнениями по всему комплексу наших отношений в рамках моего двустороннего визита в Республику Таджикистан.

Исходим из того, что задачи, определённые президентами, являются для нас приоритетными. Уделим самое пристальное внимание шагам, которые должны предпринять наши министерства, а также другие ведомства, учитывая, что мы обязаны координировать действия по выполнению поручений лидеров.

Особое внимание уделим на переговорах совместной работе в ОДКБ, ШОС, учитывая, что Таджикистан председательствует в этих организациях. Будем всячески содействовать тому, чтобы эта работа была успешной.

Вчера начали обсуждение в неофициальном формате вопросов, которые предстоит рассмотреть в текущем году в ОДКБ. Уверен, что сегодняшнее официальное заседание позволит продвигать наше стратегическое партнёрство, союзничество на более высокий уровень.

Спасибо за Ваше гостеприимство.

Дополнительные материалы

Видео

Фотографии

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность