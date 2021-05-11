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19.05.2111:35

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддином в формате «тет-а-тет», Душанбе, 19 мая 2021 года

970-19-05-2021

Уважаемый господин Министр,

Очень приятно снова быть в Душанбе. Это хорошая возможность в рамках моего официального визита, предваряющего Совет министров иностранных дел ОДКБ, обсудить все задачи, вытекающие из договоренностей наших президентов. 8 мая в Москве состоялся подробный разговор в ходе визита Президента Таджикистана Э.Ш.Рахмона.

Сегодня обсудим, какие вопросы требуют приоритетного внимания как с точки зрения двусторонних отношений, так и по региональной и международной политике.

Еще раз спасибо за гостеприимство, которое мы почувствовали с первых минут в дружественном Душанбе.

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