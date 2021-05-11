О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) М.Тахером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 мая по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Политбюро НФОП Махером Тахером.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке в связи с продолжающейся эскалацией вооруженного противостояния между израильтянами и палестинцами.

С российской стороны была подчеркнута необходимость безотлагательного прекращения любых боевых действий и недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа. Акцентирована также важность активизации консолидированных усилий участников ближневосточного «квартета» международных посредников по налаживанию палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе.