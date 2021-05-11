О 60-летнем юбилее Института Латинской Америки РАН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18-19 мая в Москве проходит международная научная конференция «Ибероамерика на пересечении глобальных, региональных и национальных трендов», приуроченная к 60-лещю Института Латинской Америки Российской академии наук.

По случаю знаменательной даты Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил коллективу ИЛА РАН приветственное послание.

«За годы плодотворной деятельности Институт снискал авторитет одного из ведущих центров по комплексному изучению региона Латинской Америки и Карибского бассейна, сформировал собственные академические традиции. В его стенах продолжает работать слаженный коллектив высококвалифицированных ученых, отличающихся системным и одновременно творческим, нешаблонным подходом к делу. Их исследования обогатили отечественную науку, получили заслуженное признание в мировом научном сообществе», - говорится в послании Министра.

С.В.Лавров дал высокую оценку многолетнему взаимодействию российского внешнеполитического ведомства с ИЛА РАН, в том числе по линии Научного совета при Министре иностранных дел.

С видеообращением к участникам конференции, проходящей в дистанционном формате, выступил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков. По его словам, ИЛА РАН по праву называют школой российской латиноамериканистики. «Институт вносит весомый вклад в отечественную науку. За прошедшие десятилетия он прочно утвердился в числе ведущих мировых центров изучения стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Иберийского полуострова. В его стенах всегда трудились высококлассные специалисты с мощным интеллектуальным потенциалом», - отметил С.А.Рябков. Он поздравил всех латиноамерикаиистов с 60-летием создания ИЛА РАН, указав на важность и актуальность тематики нынешнего форума. «Анализ и прогнозирование ситуации в Латинской Америке и Карибском бассейне, вопросы развития и укрепления отношений России со странами этого региона занимают одно из приоритетных мест в повседневной деятельности российской дипломатии», - заявил С.А.Рябков, пожелавший участникам конференции успешной работы.

С теплыми словами приветствий и поздравлений в адрес иларановцев также выступили аккредитованные в Москве послы стран Латинской Америки и Карибского бассейна.