О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хадщ

В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии. Особое внимание было уделено процессу подготовки к намеченным на 26 мая с.г. президентским выборам в этой стране и присутствию на них российских и других приглашенных международных наблюдателей.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности САР, готовность продолжить многоплановое содействие сирийскому народу.