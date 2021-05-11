Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова участникам Международной конференции «Россия – Африка: строим будущее вместе»

Сердечно приветствую участников Международной конференции «Россия – Африка: строим будущее вместе», организованной Дипломатической академией в рамках подготовки второго российско-африканского саммита.

Россия внесла весомый вклад в деколонизацию Африки, оказала существенное практическое содействие нациям континента в формировании основ их государственности. Нами было инициировано принятие Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года – важнейший правовой акт, способствовавший широкой демократизации всей системы международных отношений.

В последнее время российско-африканские контакты заметно активизировались. Продвигается политический диалог, наращивается межпарламентское взаимодействие, осуществляются научные и гуманитарные обмены. Определенные успехи достигнуты в деле развития и диверсификации торгово-экономических связей. Россия многое сделала для облегчения долгового бремени государств региона.

В российских вузах обучаются более 27 тыс. студентов из Африки. С учетом растущего спроса на российское образование имеем в виду увеличить количество предоставляемых стипендий для соискателей из стран континента.

Оказываем содействие африканским друзьям в преодолении последствий пандемии коронавируса. Продолжается совместная работа по регистрации в государствах Африки российской вакцины «Спутник V», ее поставках как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с Африканским союзом.

Приветствуем стремление африканцев играть более энергичную роль в поддержании международного мира и безопасности, урегулировании конфликтов, прежде всего, «дома», в самой Африке. Последовательно поддерживаем тезис «африканским проблемам – африканское решение». Плотно взаимодействуем с представителями континента в ООН, в том числе в ее Совете Безопасности. Готовы к дальнейшей кооперации с Афросоюзом, а также с региональными и субрегиональными интеграционными объединениями.

Упрочению наших традиционно дружественных, проверенных временем отношений способствовал первый российско-африканский саммит, состоявшийся в Сочи в 2019 году. В настоящее время продолжается работа по подготовке второй встречи в верхах. Свой вклад в общие усилия по ее концептуальному наполнению призвана внести и ваша конференция. Убежден, что она пройдет в конструктивном ключе, а ее результаты послужат укреплению доверия и взаимопонимания между Россией и странами Африки.

Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ