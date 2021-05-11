О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Бельгии в России М.Михилсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 мая член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгия в Российской Федерации М.Михилсеном.

Стороны обсудили широкий круг международных проблем, включая отношения России с Евросоюзом, США-Европа, Европа-Китай. Затрагивалась также и климатическая повестка дня.

Особое внимание было уделено двусторонним отношениям и особенностям их развития в современных политических условиях.

Ректор подробно информировал Посла об основных направлениях деятельности Академии с учетом тех задач, которые стоят перед дипломатической службой России в современных условиях.

А.В.Яковенко пригласил М.Михилсена выступить в Академии перед молодыми дипломатами и слушателями в этом году.