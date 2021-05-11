О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с директором Департамента политического планирования МИД Саудовской Аравии Р.Кримли

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял директора Департамента политического планирования МИД Королевства Саудовская Аравия Раида Кримли, находящегося в Москве для проведения межмидовских консультаций.

В ходе состоявшейся беседы, в которой принял участие Посол Саудовской Аравии в России А.Аль-Ахмед, были подробно обсуждены ключевые темы ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию, связанную с резким обострением в палестино-израильских отношениях, обстановку в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива.

Затрагивались также приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей, включая продолжение плотной внешнеполитической координации между Москвой и Эр-Риядом по основным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.