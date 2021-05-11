Обращение Министра иностранных дел России С.В.Лаврова к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи», 18 мая 2021 года

Уважаемый Маттиас Платцек,

Уважаемые коллеги, друзья,

Рад приветствовать организаторов и участников юбилейного – двадцать пятого заседания «Потсдамских встреч».

Ваш форум зарекомендовал себя как авторитетная диалоговая «платформа» для откровенных, свободных дискуссий по ключевым двусторонним и международным вопросам. И, конечно, своим успехом он во многом обязан энергичному участию видных политических, общественных деятелей, представителей делового и экспертного сообществ наших двух стран.

Тема нынешней встречи – «Партнеры в сложные времена? Россия и Германия в посткоронавирусную эпоху». Считаю ее весьма актуальной. Хотя, возможно, пока рано говорить о конце пандемии, нет сомнения в том, что она стала серьезным вызовом для всего человечества. А ее последствия еще долго будут оказывать негативное влияние на мировую экономику и политику, не говоря уже о повседневной жизни рядовых граждан.

К сожалению, общая беда пока не привела к сплочению международного сообщества. Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России. Регулярно с высоких трибун нашу страну представляют чуть ли не как угрозу европейской безопасности. В адрес Москвы выдвигаются безосновательные, а все чаще – абсурдные обвинения. Зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ. В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей.

Хотел бы в очередной раз заверить, что Россия не заинтересована в конфронтации. Делая все необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем. Одним из наиболее стабильных, прагматичных направлений является торгово-инвестиционное сотрудничество. Хорошие перспективы имеются в таких областях, как энергетика, передача технологий и цифровизация, локализация немецких производств в России.

Отрадно, что «капитаны» германского бизнеса неизменно подтверждают свою готовность к продолжению взаимовыгодной кооперации с российскими партнерами. Будем и далее поддерживать их деятельность, в том числе в рамках Российско-германского экономического совета, созданного в декабре 2020 г. по инициативе Правительства Российской Федерации и Восточного комитета германской экономики.

Хорошо зарекомендовали себя российско-германские «перекрестные» инициативы. Не так давно с успехом завершился Год научно-образовательных партнерств (2018-2020 гг.). В настоящий момент осуществляется очередное совместное начинание - «Экономика и устойчивое развитие 2020-2022 гг.».

Готовы к наращиванию межрегиональных и межмуниципальных обменов. Разумеется, сохраняет свою востребованность сопряжение усилий в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Уважаемые коллеги,

В Москве по-прежнему рассматривают Берлин в качестве важного международного игрока и остаются открытыми для диалога – но диалога честного и взаимоуважительного. Знаем, что и в Германии немало тех, кто заинтересован в развитии отношений на принципах равноправия и учета интересов друг друга. Имею в виду известных немецких политиков, парламентариев, представителей предпринимательских и экспертных кругов. Многие из них согласны с нами и в том, что политика санкций полностью провалилась, более того – наносит ощутимый ущерб ее же инициаторам. Рассчитываю, что здравый смысл возобладает и верх возьмут силы, ставящие национальные интересы выше идеологизированных схем и блоковой дисциплины в духе «холодной войны».

Сегодня на первый план выходят действительно масштабные задачи по преодолению экономического спада и постковидному восстановлению. Убеждён: их успешному решению способствовало бы сложение потенциалов различных интеграционных проектов, которые осуществляются на нашем общем континенте – Евразии. Именно на это ориентирована инициатива Президента В.В.Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, основанного на принципах международного права и транспарентности и открытого для всех без исключения государств Европы и Азии. Работа на этом направлении уже ведется – прежде всего, через сопряжение планов развития Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс – один путь». Развиваются и становятся все более предметными связи в треугольнике ЕАЭС-ШОС-АСЕАН. Думаю, что немецкие коллеги, равно как и другие члены Евросоюза только выиграют, если подключатся к предпринимаемым усилиям. Начать можно с налаживания устойчивых контактов между ЕЭК и ЕК.

Уважаемые друзья,

Сегодня особая роль в деле сохранения позитивных, объединительных начал в двусторонних делах принадлежит существующим механизмам российско-германского межобщественного диалога. Ведь они изначально создавались как «всепогодные», не зависящие от колебаний переменчивой политической конъюнктуры. В их числе и такая авторитетная площадка, как «Потсдамские встречи».

Уверен, что и на этот раз ваше заседание пройдет в конструктивном ключе, послужит углублению взаимопонимания, позволит определить новые точки соприкосновения.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.