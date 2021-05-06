О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с руководителями французских компаний, работающих в России, и сотрудничающих с ними российских предприятий

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 мая Министр иностранных дел России С.В.Лавров провел встречу с руководителями французских компаний, работающих в России.

В своем выступлении Министр подчеркнул, что Франция традиционно является для России важным зарубежным партнером, с которым мы намерены и впредь развивать всесторонние отношения, в том числе в области торгово-экономического сотрудничества. Подтвердил заинтересованность России в привлечении французских инвестиций в отечественную экономику.

Президент ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата» Э.Киде подчеркнул, что, несмотря на сложный геополитический контекст и ограничения в связи с пандемией коронавируса в мире, французские предприниматели готовы к тесному сотрудничеству с Россией, включая и перспективные направления, связанные с внедрением высоких технологий и переводом предприятий на инновационные рельсы развития.

В ходе встречи состоялся заинтересованный разговор о состоянии и перспективах российско-французского делового партнерства, отношениях Россия – ЕС. Были обсуждены другие темы, представляющие взаимный интерес.