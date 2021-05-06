О консультациях представителей стран БРИКС по проблематике Ближнего Востока и Северной Африки

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 мая состоялась телеконференция представителей стран-членов БРИКС по проблематике Ближнего Востока и Северной Африки. Участвовали: от России - спецпредставитель Министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию В.К.Сафронков, Индии - заместитель Министра иностранных дел С.Бхаттачарья, Китая - помощник Министра иностранных дел Дэн Ли, ЮАР - заместитель Министра международных отношений и сотрудничества К.Дламини, Бразилии - заместитель Министра иностранных дел по двусторонним связям со странами Ближнего Востока, Европы и Африки К. да Нобрега.

Состоялось предметное обсуждение ситуации в ближневосточном урегулировании, Сирии, Ираке, Ливане, Ливии, зоне Персидского залива и в Восточном Средиземноморье.

Участники консультаций выразили серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности между Палестиной и Израилем. В связи с этим призвали обе стороны к немедленному прекращению насилия и неукоснительному соблюдению норм международного гуманитарного права. Акцентировали важность скорейшего перезапуска прямых палестино-израильских переговоров с целью комплексного и долгосрочного решения всех вопросов окончательного статуса на основе «двухгосударственного урегулирования». В данном контексте выразили поддержку соответствующим усилиям «квартета» международных посредников.

Был констатирован значительный потенциал формата БРИКС для налаживания коллективной работы по поиску и продвижению политическо-дипломатических решений проблем ближневосточного региона, а также выражена общая нацеленность на продолжение сотрудничества и у углубление политического диалога по указанной тематике между членами «пятерки».