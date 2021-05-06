О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем движения «Палестинская национальная инициатива» М.Баргути

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 мая по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем движения «Палестинская национальная инициатива» Мустафой Баргути.

В ходе беседы была обсуждена ближневосточная ситуация в связи с резким обострением вооруженного противостояния между израильтянами и палестинцами.

С российской стороны была акцентирована необходимость немедленного прекращения любых боевых действий и экстренного решения возникших тяжелейших гуманитарных проблем, а также скорейшего налаживания при содействии участников «квартета» международных посредников палестино-израильских мирных переговоров в целях политического урегулирования конфликта на известной международно-правовой основе.