О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и Министром обороны Ирландии С.Ковени

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 мая по инициативе ирландской стороны состоялся телефонный разговор С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и Министром обороны Ирландии С.Ковени.

В ходе беседы предметно обсуждены актуальные вопросы российско-ирландских отношений. Рассмотрены перспективы развития политдиалога, в т.ч. межмидовских контактов. Выражен обоюдный настрой на наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, активизацию работы двустороннего Межправительственного комитета по развитию делового сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН. По просьбе ирландского коллеги С.В.Лавров дал оценку ситуации между Россией и ЕС, а также рассказал о подготовке к запланированной на 20-21 мая с.г. в Рейкьявике министерской сессии Арктического совета.