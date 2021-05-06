О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Д.Дж.Фрэнсисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-сьерралеонских отношений, включая углубление политического диалога и наращивание экономического, гуманитарного и иного взаимовыгодного сотрудничества. При этом были уточнены пути расширения деловых контактов, задачи реализации новых совместных проектов в таких сферах, как освоение запасов минерального сырья, топливно-энергетический комплекс, инфраструктура, рыболовство.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым темам международной и африканской повестки дня с акцентом на вопросы реформирования СБ ООН, урегулирования региональных конфликтов и борьбы с терроризмом, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе и Западной Африке, на Африканском Роге, в ЦАР, противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Была подтверждена приверженность Москвы и Фритауна политико-дипломатическим методам разблокирования кризисных ситуаций в Африке при ведущей роли самих африканцев и поддержке мирового сообщества. В этом контексте было условлено и впредь укреплять координацию действий в ООН и на других многосторонних площадках. Значительное внимание было также уделено перспективным направлениям эффективного продвижения российско-африканского многопланового сотрудничества в свете подготовки к проведению в 2022 г. второго саммита Россия-Африка.

С.В.Лавров и Д.Дж.Фрэнсис подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сьерра-Леоне о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов.