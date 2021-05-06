Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Д.Дж.Фрэнсисом по итогам переговоров, Москва, 17 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Хотел бы поблагодарить Министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Д.Дж.Фрэнсиса за содержательные, полезные переговоры, которые состоялись в рамках его первого зарубежного визита после назначения две недели назад на должность главы внешнеполитического ведомства своей страны.

Господин Д.Дж.Фрэнсис уже бывал в Российской Федерации, в том числе участвовал в октябре 2019 г. в первом в истории саммите Россия-Африка.

Сегодня говорили о том, как дальше выстраивать наши отношения. Хочу поздравить господина Министра, его делегацию, весь народ Сьерра-Леоне с 60-й годовщиной независимости, которая отмечалась 27 апреля с.г.. Россия, СССР внесли серьезный решающий вклад в поддержку борьбы с колониализмом, были инициаторами декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Отношения между нашими странами традиционно дружественные, развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В январе будущего года дипломатическим отношениям между Россией и Сьерра-Леоне исполнится 60 лет. Договорились достойно встретить этот юбилей, провести посвященные ему конкретные мероприятия.

Визит г-на Министра насыщенный. Он проводит встречи с представителями российского бизнеса, в том числе с теми, кто уже работает в Сьерра-Леоне, и теми, кто собирается инвестировать в эту перспективную страну. Встречался с представителями научной общественности, НПО, занимающимися связями с Африкой. Будет проводить встречу в Московской торгово-промышленной палате и со сьерра-леонскими студентами, учащимися в РУДН. Продолжаем оказывать содействие в этой сфере нашим друзьям, предоставляя ежегодно соответствующие стипендии.

У нас обоюдное желание «подтянуть» торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество к уровню, на котором находится наш политический диалог. Пока достижения в торговой сфере скромные, но, как я сказал, есть конкретные планы. Надеюсь нынешний визит делегации г-на Министра позволит ускорить их реализацию. Имею в виду возможности выполнять взаимовыгодные проекты в сфере минерального сырья, топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, рыболовства. Продолжим дискуссии и для того, чтобы российских бизнес пользовался в Сьерра-Леоне благоприятными условиями для работы. Д.Дж.Фрэнсис подтвердил, что это будет одним из его приоритетов.

Договорились, как только позволит коронавирусная ситуация, возобновить работу Рабочей группы по энергетике, созданной по итогам визита Президента Сьерра-Леоне Дж.М.Био на саммит Россия-Африка в Сочи в 2019 г. Она уже провела свое первое заседание. В этом году планируем подготовить второе.

Подписали соглашение об отказе от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Обсудили целесообразность ускорения подписание еще нескольких документов, находящихся в работе.

Упоминал о нашем сотрудничестве в сфере образования. Заинтересованы расширять гуманитарные и культурные обмены. Продолжим оказывать содействие Сьерра-Леоне в решении гуманитарных проблем, в том числе поставками продовольствия по линии Всемирной продовольственной программы. Буквально через несколько дней очередное судно МЧС России доставит соответствующую партию в порт Фритауна.

Говорили о внешнеполитическом взаимодействии. Оно развивается на системной основе. В 2017 г. был подписан Меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел наших стран. В соответствии с ним ежегодно проводим конкретные консультации по целому ряду вопросов региональной, глобальной повестки дня. В основе внешнеполитических контактов двух стран лежит уважение к базовым принципам международного права. В первую очередь это касается уважения суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела, необходимость урегулировать любые споры и конфликты мирным путем, уважать право народов самостоятельно определять свою судьбу, выбирать путь своего развития.

Сьерра-Леоне председательствует в «Комитете десяти» Африканского союза, созданного для продвижения позиции Африки по вопросу реформы Совета Безопасности ООН. Сегодня подробно об этом говорили. Подтвердили нашу твердую позицию, заключающуюся в том, что задачей реформы должно быть повышение представленности развивающихся стран в СБ ООН. Именно дополнительное участие в СБ ООН стран Азии, Африки, Латинской Америки является задачей, которую мы все должны решать. Тогда будет установлена справедливость в составе этого центрального органа ООН, отвечающего за вопросы поддержания мира и безопасности. Условились развивать координацию в рамках ООН, где (и мы за это признательны) Сьерра-Леоне поддерживает ключевые российские инициативы, включая недопустимость героизации нацизма, недопустимость вывода оружия в космос, развитие диалога по укреплению мер доверия в космическом пространстве, вопросы контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и целый ряд других инициатив, по которым Сьерра-Леоне традиционно голосует вместе с нами. У нас есть хорошая практика поддержки кандидатур друг друга на выборах в различные органы Всемирной организации.

Особое внимание уделили положению дел в Африке. Это традиционная тема диалога с африканскими друзьями и Африканским союзом. У нас позиция четкая: африканским проблемам — африканское решение. Все внешние игроки должны создавать максимально благоприятные условия для того, чтобы сами страны Континента, их субрегиональные организации, Африканский союз могли максимально эффективно вырабатывать совместные решения по преодолению соответствующих кризисов.

Еще одно направление, по которому активно поддерживаем наших африканских друзей, – это консолидация возможностей региона для борьбы с угрозами терроризма, незаконного оборота оружия, наркотрафика и прочими формами организованной преступности. Именно с этих позиций, как и Сьерра-Леоне, подходим к ситуациям, которые сложились сегодня в Сахаро-Сахельском регионе и Западной Африке, на Африканском Роге и в Центрально-Африканской Республике. Россия как постоянный член СБ ООН, как друг континента будет вносить вклад в упрочение региональной безопасности и стабильности через, подчеркну еще раз, поддержку усилий самих африканских стран.

У нас у обоих самые хорошие впечатления, которыми мы сегодня обменялись, по итогам первого в истории саммита Россия-Африка, состоявшегося в октябре 2019 г. в Сочи. Рассказали о том, какие меры предприняты в Российской Федерации не только по выполнению достигнутых в ходе саммита договорённостей, но и по созданию системных, постоянно действующих механизмов развития нашего сотрудничества в форме политического диалога, по линии поощрения экономического, инвестиционного взаимодействия. Рассчитываем, что второй саммит Россия-Африка, как и было условлено в Сочи, состоится в 2022 году на континенте. Рассчитываем, что Президент Сьерра-Леоне Дж.М.Био сможет принять участие, как и в сочинском саммите, во второй встрече в верхах.

Считаю, что мы поговорили полезно. Искренняя признательность г-ну Министру за приезд в Российскую Федерацию в соответствии с имеющимся у него приглашением.

Вопрос: Премьер-министр Армении Н.В.Пашинян обвинил Баку в посягательстве на территорию Республики, есть ли угроза режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе?

С.В.Лавров: После того, как произошел этот инцидент, азербайджанская сторона делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Там никто никогда этим не занимался. Предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Готовы оказывать им содействие в предоставлении картографического материала и консультационных услуг.

Ни одного выстрела не было произведено. Никаких стычек там не происходило. Сели, стали спокойно договариваться, как разрядить эту ситуацию. Попросили нас о содействии. Наши военные его оказали. Договоренность достигнута.

Не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом спокойно урегулированном вопросе.

Вопрос: Недавно был обнародован список недружественных государств, в который вошли Чехия и США. Что это будет означать на практике?

С.В.Лавров: Мы уже давали объяснения. Эти страны проявили крайне недружественный подход к Российской Федерации, выдвигая абсолютно бездоказательные, голословные обвинения во всех «смертных грехах».

Видите, с каким позором в Чехии сейчас «расхлебывают» историю со взрывами, произошедшими семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы. «Путаются в показаниях», выдвигают все новые версии. Сначала надо разбираться с такими вещами у себя, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их, когда даже не закончено следствие. Судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится конкретным результатом.

США, как Вы знаете, арестовали нашу дипломатическую недвижимость. Уже многие годы отказывают нам в допуске для осмотра состояния собственности российского государства, которую отняли незаконно. Осуществляются регулярные высылки дипломатов.

Мы многократно предупреждали, что так это продолжаться не может. В данном случае эти недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы «выравнивать» условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга (российские – в Чехии и США, чешские и американские – в Российской Федерации). В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили привести количество местного персонала, нанятого из числа физических лиц (как граждан России, так и граждан «третьих» стран), до уровня аналогичной категории работников, имеющихся у нас в Чехии и США. В Чехии это девятнадцать человек, в США – ноль. На этом этапе принято такое решение.

Вопрос: В Израиле и Секторе Газа число погибших уже перевалило за 200, счет раненых идет на тысячи. При этом стороны, по их заявлениям, не намерены отступать. На Ваш взгляд, что сейчас способно переломить ситуацию, остановить кровопролитие? Согласны ли Вы с высказыванием Генерального секретаря ООН А.Гутерреша, что изменить ситуацию в регионе могут только переговоры о создании двух независимых государств со столицей в Иерусалиме?

С.В.Лавров: Согласен со словами А.Гутерреша о необходимости создания двух независимых государств – Израиля и Палестины. Но это не его слова, он лишь процитировал многочисленные решения ООН, Совета Безопасности ООН. Двугосударственное решение – часть резолюций, указывающих на комплексный, устойчивый подход к урегулированию палестинской проблемы. Там же упомянута необходимость соблюдать и никоим образом не нарушать статус-кво святых мест, сказано про поселенческую деятельность, которая является нелегитимной, тем более, когда она обретает такие экстремальные формы, как выкидывание людей на улицу.

Только через прямые переговоры можно договориться о создании палестинского государства, которое будет в соответствии с решениями ООН жить бок о бок в мире и безопасности с Израилем и другими странами региона. Чтобы они начались, необходимо прекратить насилие со всех сторон. Осуждаем удары, которые наносятся из Сектора Газа по жилым кварталам. Удары по гражданским объектам на территории палестинцев совершенно недопустимы. Считаю, уже достаточно прозвучало призывов, чтобы эта ситуация немедленно была прекращена и начались переговоры.

Высоко оценили посреднические усилия Египта. Министр иностранных дел С.Шукри держал нас в курсе своих разговоров со сторонами. На одном этапе нам казалось, что он близок к результату, но по каким-то причинам желание продолжать кого-то наказывать взяло верх. Исходим из того, что есть международное сообщество, которое не должно быть безразличным к происходящему. Есть «квартет» международных посредников. Они прямо обязаны содействовать решению палестинского вопроса. Вчера собирался Совет Безопасности ООН. Несколько дней было потеряно из-за того, что США заявили о неготовности к обсуждению этой ситуации сразу же, как только она разразилась. Тем не менее СБ ООН обсудил проблему, высказаны точки зрения, все сигналы направлены. Теперь все зависит от договороспособности сторон и их доброй воли. Будем делать все, чтобы помогать им находить договоренности об успокоении нынешней опасной фазы конфликта и о том, чтобы как можно скорее начались прямые переговоры.

Уже несколько лет, в том числе и по просьбе израильской стороны, мы были готовы организовать на своей территории прямые переговоры между руководством Израиля и Палестины. На днях я читал интервью посла Израиля в России А.Бен-Цви. Он сказал, что Израиль всегда готов к прямым переговорам между Премьер-министром своей страны и Президентом Палестинской национальной администрации без предварительных условий. Он сказал это публично. Хочу публично напомнить послу, что при нашем содействии несколько лет назад ровно об этом была достигнута договоренность. Тогда она не по нашей вине не была реализована.

Вопрос: США заявили, что рассматривают Ваши переговоры с Государственным секретарем Э.Блинкеном как шаг на пути к стабильности в отношениях. При этом одновременно заявляют, что обеспокоены усилением военного присутствия России в Арктике. Нет ли в этом противоречия? Какая тема будет основной на переговорах с Э.Блинкеном?

С.В.Лавров: Видимо, было принято решение, что надо выступать за стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Если это стабильно предсказуемые санкции – это не то, что нам нужно. Будем относиться к призывам США нормализовать отношения не по словам (их было уже слишком много), а по конкретным делам. Напомнил об этом Э.Блинкену во время нашего общения по телефону. Как я понял, у него такой же подход. Хотим посмотреть на сферы двусторонних отношений, международной жизни, где наши интересы могут совпадать и на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов.

Как подчеркнул недавно Президент России В.В.Путин, темы, по которым нам будет предлагаться сотрудничать и формы взаимодействия будем определять мы сами. Красные линии, которые мы не будем переходить при обсуждении международной повестки дня, тоже будут определяться Россией. Это в полной мере относится и к проблематике стратегической стабильности. Наш подход к этой важной проблеме мы неоднократно излагали. Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность (ядерное и неядерное, наступательное и оборонительное оружие), должно быть на столе переговоров. Американцы наш подход знают, новой администрации уже передавали соответствующие неофициальные документы. Рассчитываю на профессиональный разговор, который позволит прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с нами и их позиции по международным проблемам, так или иначе затрагивающим наши интересы.

Видим «причитания» по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы арктическое побережье было безопасным. Все, что там делает Россия, абсолютно законно и легитимно. Когда НАТО пытается оправдать свое «наступление» в Арктику, это уже немного другая ситуация.

Возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику. На заседании Арктического совета в Рейкьявике будем откровенно об этом говорить. Если кто-то хочет больше предсказуемости и снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о возобновлении деятельности механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета. Около семи лет назад западные коллеги решили его заморозить. Если решили заморозить, то не надо обижаться, что нет диалога. Не мы его прекращали. Возобновили предложение о воссоздании этого механизма. В качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генштабов, а провести встречу военных экспертов восьми стран-членов Арктического совета. Наше предложение на столе. Послушаем в Рейкьявике, как относятся к этой позиции, в том числе США.