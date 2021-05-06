О предстоящем официальном визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Таджикистан

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18-19 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Республику Таджикистан с официальным визитом. Запланированы встреча с руководством Таджикистана, а также обстоятельные переговоры с Министром иностранных дел Таджикистана С.Мухриддином.

В ходе переговоров стороны договорились рассмотреть график встреч и мероприятий на высшем и высоком уровнях до конца текущего года, основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, тематику практического взаимодействия в общих интеграционных объединениях в контексте таджикистанского председательства в ШОС и ОДКБ. Предстоит сверить подходы двух министерств к решению задач, поставленных президентами России и Таджикистана в ходе встречи 8 мая с.г. в Москве.

Состоится обмен мнениями по превентивным мерам и противодействию рискам безопасности, проистекающим из зон нестабильности на Ближнем Востоке и Южной Азии, в том числе в свете объявленных планов вывода иностранного воинского контингента из Афганистана.

Особое внимание предполагается уделить совместной борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках визита планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2021 год.

В тот же день Министр иностранных дел России С.В.Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.