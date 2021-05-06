Выступление руководителя российской делегации – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова на 30-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Вена, 17 мая 2021 года

Уважаемый Господин Председатель,

Прежде всего, позвольте поздравить Вас и других членов Бюро с избранием и выразить уверенность, что под Вашим профессиональным руководством нынешняя сессия достигнет стоящих перед ней задач. Выражаем признательность Бюро и Секретариату за организацию сессии в столь нелегкое время в условиях пандемии. Вместе с тем, хотели бы отметить, что подобные решения являются вынужденными и не должны служить прецедентом, когда ситуация нормализуется.

Господин Председатель,

Российская Федерация последовательно выступает в поддержку центральной координирующей роли ООН в консолидации международных усилий в борьбе с криминальными вызовами и угрозами при соблюдении базовых принципов международного права. Убеждены, что Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию является важным многосторонним форматом для экспертного обсуждения вопросов борьбы с преступностью, обмена опытом, разработки основных направлений международного антикриминального сотрудничества.

Хотели бы выразить особую благодарность Правительству Японии за успешно проведенный в марте в Киото Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Приветствуем итоговый документ Конгресса – Декларацию «Активизация мер предупреждения преступности, уголовного правосудия и обеспечения верховенства права: навстречу осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», которая призвана во многом определять стратегии и векторы дальнейшего международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

Господин Председатель,

Отмечаем важность главной темы нынешней сессии – предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним. Российская Федерация придает большое значение противодействию такой преступной деятельности. Россия ратифицировала и является участником Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. В этой связи считаем значимым запуск в октябре 2020 г. механизма обзора Конвенции и дополняющих ее протоколов, нацеленного, в частности, на определение потребностей государств в технической помощи для борьбы с этим видом преступности.

Господин Председатель,

На направлении противодействия информационной преступности отмечаем успешное завершение деятельности Межправительственной группы экспертов по киберпреступности, которая в соответствии со своим Рабочим планом на 2018-2021 гг. обсудила все главы проекта Всестороннего исследования по киберпреступности 2013 г. и тем самым выполнила свой мандат. Итогом последнего заседания стали 61 вывод и рекомендация, которые найдут свое отражение в работе спецкомитета по разработке под эгидой ООН всеобъемлющей конвенции по борьбе с информпреступностью.

Теперь же мировому сообществу предстоит в сжатые сроки разработать глобальную конвенцию в рамках упомянутого спецкомитета с участием всех заинтересованных сторон, чтобы на порядок улучшить международное сотрудничество в этой сфере и оказать необходимую помощь нуждающимся странам.

Господин Председатель,

Одним из серьёзных препятствий международному взаимодействию являются проблемы в области экстрадиции, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и возвращения в страны происхождения незаконно вывезенных активов. Призываем государства сосредоточиться на поиске эффективных способов устранения имеющихся трудностей в этой сфере, прежде всего путем укрепления правовых рамок международного антикриминального сотрудничества.

Господин Председатель,

Поддерживаем работу Управления ООН по наркотикам и преступности в области противодействия преступлениям против дикой природы. Однако, в связи с явной недостаточностью существующей международно-правовой базы для противостояния этим преступлениям, по-прежнему полагаем целесообразным разработать под эгидой ООН новый профильный документ.

Высоко оцениваем плодотворную и качественную работу Управления ООН по контртерроризму, рассчитываем на то, что оно будет продолжать вносить свой вклад в общие усилия ооновских специализированных структур в данной области.

Благодарим белорусскую делегацию за проект резолюции по выполнению Глобального плана ООН по борьбе с торговлей людьми. Намерены принять самое активное участие в работе над этим важным документом.

В заключение, еще раз позвольте, Господин Председатель, выразить приверженность Российской Федерации делу борьбы с преступностью во всех ее формах и проявлениях, подтвердить нашу готовность и дальше развивать равноправное международное антикриминальное сотрудничество.

Спасибо за внимание.