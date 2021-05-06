Новости
Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Д.Дж.Фрэнсисом, Москва, 17 мая 2021 года
Уважаемый г-н Министр,
Дорогие коллеги,
Рады приветствовать Вас в Москве. Как я понимаю, г-н Министр, после Вашего недавнего назначения на пост руководителя Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне это один из Ваших первых зарубежных визитов. Хочу выразить признательность за это и еще раз поздравить Вас с высоким назначением.
Отношения между Россией и Сьерра-Леоне традиционно дружественные, основываются на принципах равноправия, взаимного уважения. Именно так мы и хотим развивать их дальше.
Последние несколько лет регулярно общались с Вашими предшественниками как очно, так и по телефону. Буду рад возможности обеспечить преемственность наших дружественных отношений.
Сегодня мы сможем рассмотреть весь комплекс двусторонних связей, перспективы сотрудничества в ООН по региональным конфликтам с учетом итогов участия Президента Республики Сьерра-Леоне Дж.М.Био в саммите «Россия-Африка» в октябре 2019 г.
Еще раз добро пожаловать.