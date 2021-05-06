О телеконференции спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 мая спецпредставители ближневосточного «квартета» международных посредников провели экстренные консультации в формате телеконференции. Участвовали: от Российской Федерации – спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ В.К.Сафронков, от США – заместитель заместителя Госсекретаря Х.Амр, от ООН – специальный координатор Генсекретаря по Ближнему Востоку Т.Веннесланд, от ЕС – спецпредставитель по БВУ С.Коопманс.

Были обсуждены возможные практические шаги «квартета», направленные на скорейшую деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильской силовой конфронтации, установление режима прекращения огня и обеспечение защиты гражданского населения. При этом была констатирована необходимость неукоснительного соблюдения норм международного гуманитарного права.

С российской стороны было акцентировано, что наряду с усилиями по безотлагательному прекращению вооруженного противоборства важно в кратчайшие сроки приступить к созданию благоприятных условий для открытия политических перспектив урегулирования кризиса и перезапуска прямых палестино-израильских переговоров в целях решения вопросов окончательного статуса на базе соответствующих резолюций СБ и ГА ООН, а также «принципа двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. В связи с этим была подчеркнута особая актуальность проведения заседания «квартета» на министерском уровне с последующей организацией консультативной встречи «четверки» с ключевыми арабскими странами, палестинцами и израильтянами.