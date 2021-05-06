Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина на заседании Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», Москва, 16 мая 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемый господин Генеральный секретарь ООН,

Дамы и господа,

Мы признательны делегации Китая за созыв сегодняшнего заседания СБ ООН c целью рассмотрения острого кризиса в палестино-израильских отношениях, опасность которого не ограничивается границами региона.

Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооружённую конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы, вызывает в Москве глубокую обеспокоенность. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Решительно осуждаем использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине.

Необходимо немедленное прекращение вооружённой конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей. На это направлены усилия руководства Российской Федерации и российской дипломатии. Практические шаги по прекращению конфликта предметно обсуждались в ходе визита в Москву Генерального секретаря ООН, господина А.Гутерреша, а также в продолжающихся многочисленных контактах высокого уровня c региональными и международными партнёрами.

Очередное обострение обстановки стало совокупностью факторов, главный из которых – отсутствие прямого переговорного процесса. Именно в ходе таких переговоров палестинцы и израильтяне призваны вырабатывать решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса. Пока же необходимо неукоснительно уважать статус-кво Святых мест, обеспечить права и свободу верующих на отправление религиозного культа в Восточном Иерусалиме, колыбели трёх монотеистических религий, учитывать высокую чувствительность данной проблемы. В этой связи считаем лишёнными юридической силы попытки изменить географический, демографический и исторический характер и статус Восточного Иерусалима.

Новый виток кризиса доказывает, что нормализация связей Израиля c арабскими государствами, при благотворности этого явления, не способна привести к комплексной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, если палестино-израильское досье будет игнорироваться.

Сейчас приоритетная задача – прекратить огонь и остановить кровопролитие. Призываем стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, не допускать ущерба гражданскому населению, а также инфраструктуре, которая используется журналистами и средствами массовой информации. Особого внимания требуют вопросы защиты медицинского персонала.

Подчёркиваем безальтернативность политического урегулирования имеющихся разногласий. Сторонам надлежит осознать свою ответственность за судьбы миллионов израильтян и палестинцев, за сохранение внутреннего гражданского согласия. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать соответствующие условия для перезапуска мирного палестино-израильского диалога на основе известных решений СБ и ГА ООН, принципа «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

Для этого требуется отказ от любых односторонних шагов, включая поселенческую активность, разрушение палестинских жилых объектов, выселение арабского населения из мест исконного проживания, провокации и подстрекательства к насилию. Должна быть прекращена практика создания необратимых реалий на земле, которые предопределили бы окончательные решения. Россия твёрдо подтверждает свою приверженность указанной выше международно-правовой базе урегулирования, отвечающей законным чаяниям палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме и законным интересам Израиля на обеспечение своей безопасности.

В интересах деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия полагаем важным в срочном порядке провести заседание ближневосточного «квартета» международных посредников на уровне министров. Для координации «четвёрки» c ключевыми региональными игроками предлагаем также созвать министерскую встречу в расширенном формате c подключением ведущих стран региона. В силе остаётся наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины.

Ещё одним неотъемлемым составным элементом процесса палестино-израильского урегулирования является преодоление раскола в палестинских рядах. Российская Федерация во взаимодействии c руководством Египта и другими заинтересованными сторонами продолжит оказывать содействие палестинским политсилам в целях восстановления общенационального единства на платформе Организации освобождения Палестины.

В Москве исходят из важности согласованной реакции СБ ООН в отношении нынешнего острого кризиса. Основа для этого имеется, поскольку все члены Совета Безопасности выступают за прекращение силовой конфронтации. Они едины в необходимости неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права и недопустимости нанесения ущерба мирному населению. Все члены СБ – за перезапуск политического процесса между палестинцами и израильтянами и достижение двугосударственного урегулирования. Считаем также, что прямой диалог между сторонами призван осуществляться при энергичном содействии международных посредников «квартета» как единственного международно-признанного механизма сопровождения процесса палестино-израильского урегулирования.

Благодарю за внимание.