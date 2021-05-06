Об открытом заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 мая состоялось открытое заседание Совета Безопасности ООН с целью рассмотрения острого кризиса в палестино-израильских отношениях. В ходе дискуссии выступили Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш и его спецкоординатор по Ближнему Востоку Т.Веннесланд, министры иностранных дел Палестины Р.Малики, Египта С.Шукри, Иордании А.Сафади, Постоянный наблюдатель ЛАГ при ООН, мининдел ряда государств-членов СБ.

С изложением российской позиции выступил заместитель Министра иностранных дел С.В.Вершинин.

Заседание продемонстрировало высокую степень обеспокоенности международного сообщества ситуацией в палестино-израильских отношениях. Прозвучало единое мнение о необходимости безотлагательного прекращения острой фазы конфликта с целью положить конец кровопролитию, гибели и страданиям мирных людей, разрушению гражданской инфраструктуры.

С российской стороны был сделан упор на важности положить конец силовой конфронтации и перезапустить палестино-израильский политический диалог при содействии «квартета» международных посредников на основе формулы двугосударственного урегулирования – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

Подчёркивалась также важность консолидированной реакции Совета Безопасности ООН на происходящее в соответствии с уставными полномочиями СБ как главного органа, несущего ответственность за международный мир и безопасность. В этой связи российский представитель указал на наличие основы для такой реакции, поскольку все члены Совета выступили с единых позиций в пользу прекращения конфликта, страданий гражданского населения и начала прямых переговоров между протагонистами.

Для формирования соответствующих условий для перезапуска палестино-израильского диалога российская сторона предлагает срочно созвать «квартет» международных посредников на уровне министров, а также консультативную министерскую встречу «четвёрки» с ключевыми арабскими государствами и с участием палестинцев и израильтян.

Ситуация в регионе остаётся в фокусе внимания руководства Российской Федерации и Министерства иностранных дел России. Проводятся многоуровневые контакты с международными и региональными партнёрами с задачей срочного прекращения военных действий и перехода к политическим переговорам.