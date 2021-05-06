О рабочем визите в Россию Министра иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Д.Дж.Фрэнсиса

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16-18 мая по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Москву с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвид Джон Фрэнсис.

Между Россией и Сьерра-Леоне поддерживается активный заинтересованный политический диалог. В его основе – созвучность восприятия происходящих в мире процессов, включая формирование справедливого полицентричного мироустройства. Осуществляется конструктивное взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках, в т.ч. по проблематике реформирования СБ ООН с учетом председательства Сьерра-Леоне в «Комитете десяти» Африканского союза.

В ходе переговоров 17 мая С.В.Лавров и Д.Дж.Фрэнсис обсудят ключевые темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на вопросы урегулирования кризисных ситуаций и борьбы с терроризмом на Африканском континенте, в т.ч. в Сахаро-Сахельском регионе и Западной Африке, на Африканском Роге, в ЦАР, противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Значительное внимание будет уделено теме реформирования СБ ООН, укрепления координации в ООН в целом. Состоится предметный разговор о задачах эффективного продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия-Африка в 2022 г.

Особое место займет проблематика расширения российско-сьерралеонских торгово-экономических и инвестиционных связей. В 2020 г., по данным ФТС России, объем торговли между нашими странами составил около 2,5 млн долларов США (в 2019 г. – 1,6 млн долл. США). Товарооборот в основном формируется за счет российского экспорта (2,3 млн долл.), в структуре которого – машины и оборудование, транспортные средства (87,6%), продукция химической промышленности, каучук (11,4%). Предстоит предметный обмен мнениями о путях укрепления делового партнерства в таких перспективных сферах, как освоение запасов минерального сырья, топливно-энергетический комплекс, инфраструктура, рыболовство.

Важное направление двусторонних связей – взаимодействие в гуманитарной области, включая здравоохранение и подготовку национальных кадров для Сьерра-Леоне. В вузах нашей страны получили образование более 2 тыс. сьерралеонцев. Принято решение о добровольном целевом взносе Российской Федерации в Фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере 2 млн долл. США на финансирование расходов, связанных с оказанием гуманитарной продовольственной помощи Сьерра-Леоне.

По итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств планируется подписание соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сьерра-Леоне о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Рассчитываем, что предстоящий визит в Москву Министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне придаст дополнительный импульс совместной работе по дальнейшему наращиванию взаимовыгодного российско-сьерралеонского сотрудничества.