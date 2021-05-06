О консультациях специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Объединенной Республики Танзании Л.Муламулой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 мая находящийся с рабочей поездкой в Дар-эс-Саламе специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов провел консультации с Министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Либертой Муламулой.

В ходе обстоятельного обсуждения комплекса вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-танзанийских отношений был подтвержден настрой Москвы и Дар-эс-Салама на углубление заинтересованного политического диалога, включая взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций, наращивание взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного и иного партнерства.

Состоялся также доверительный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике с упором на задачи урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций в «горячих точках» Африканского континента в соответствии с фундаментальными нормами международного права и положениями Устава ООН. Особое внимание было уделено организационным и содержательным аспектам подготовки и проведения второго саммита Россия-Африка в 2022 году.