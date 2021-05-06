Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с открывающимися новыми подробностями вокруг дела о взрывах на чешских военных складах в н.п. Врбетице

Обратили внимание на опубликованный 14 мая в чешской газете «Днес» материал о таинственной пропаже с печально известных складов в н.п. Врбетице сразу после взрывов в 2014 г. большого количества вооружений. Речь идет о сотнях и тысячах единиц боеприпасов, оружия и запчастей к нему.

От имени фирмы IMEX Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Руководство IMEX Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов.

На сей раз от комментариев, судя по сообщению издания, отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности ЧР, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу.

Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий.

Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России.