Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с заявлением Посольства США в Москве

Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в Заявлении российского МИД 16 апреля с.г., утверждена Указом Президента от 23 апреля с.г..

Согласно распоряжению Правительства России от 13 мая с.г., изданному во исполнение упомянутого Указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что Посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа с.г. приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями.

Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно.