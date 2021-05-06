О рабочей поездке специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова в Республику Южный Судан

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 мая находившийся с рабочей поездкой в Джубе специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов был принят Президентом Республики Южный Судан (РЮС) С.Кииром и первым Вице-президентом РЮС Р.Мачаром, имел встречи

с Министром по делам Администрации Президента РЮС Б.Барнавой и Министром иностранных дел и международного сотрудничества Б.Уани Ноа.

В ходе состоявшейся беседы был обстоятельно рассмотрен комплекс вопросов российско-южносуданских дружественных отношений с упором на продвижение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в таких перспективных сферах, как энергетика, добыча и переработка углеводородов. При этом было констатировано, что продолжающаяся нормализация обстановки в РЮС способствует расширению двусторонних связей в различных областях.

Руководители РЮС поделились своими оценками и соображениями в связи с эволюцией ситуации в Южном Судане. Было отмечено, что формирование Переходного правительства национального единства и завершение «предпереходного» периода создают необходимые условия для продвижения южносуданского общества к политической стабильности национальному примирению.

При обмене мнениями по актуальной международной и африканской проблематике был подтвержден настрой Москвы и Джубы на дальнейшее укрепление координации внешнеполитических позиций в ООН и в других соответствующих многосторонних форматах на основе фундаментальных принципов международного права. Особое внимание было уделено задачам подготовки очередного саммита Россия–Африка в 2022 г. в одной из африканских стран.