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14.05.2119:09
О контакте заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэйем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 мая состоялся телефонный разговор С.В.Вершинина с Послом КНР Чжан Ханьхуэйем, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия в международных организациях и правозащитных структурах.
В частности, речь шла о подготовке к 74-й сессии главного руководящего органа ВОЗ Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женева, 24 мая - 1 июня 2021 г.) и к очередной сессии Совета ООН по правам человека.