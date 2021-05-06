О контакте заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэйем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 мая состоялся телефонный разговор С.В.Вершинина с Послом КНР Чжан Ханьхуэйем, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия в международных организациях и правозащитных структурах.

В частности, речь шла о подготовке к 74-й сессии главного руководящего органа ВОЗ Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женева, 24 мая - 1 июня 2021 г.) и к очередной сессии Совета ООН по правам человека.