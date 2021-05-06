О заседании российско-испанской межведомственной Рабочей группы по противодействию терроризму

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 мая в Мадриде под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова и Генерального директора Управления по вопросам внешней политики и безопасности (политдиректора) Министерства иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании Ф.Сендагорты состоялось 11-е заседание российско-испанской межведомственной Рабочей группы по противодействию терроризму.

В ходе беседы был проведен заинтересованный обмен оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз с учетом влияния пандемии коронавируса. Стороны обсудили широкий спектр тем антитеррористической повестки дня с акцентом на укрепление взаимодействия по линии компетентных российских и испанских министерств и ведомств, а также перспективы профильного двустороннего сотрудничества на многосторонних «площадках». Были рассмотрены вопросы противодействия феномену иностранных террористов-боевиков, а также перекрытия каналов финансирования терроризма и борьбы с распространением террористической идеологии.

Следующее заседание Рабочей группы пройдет в Москве в 2022 году.